Pd-Civica | al via campagna ascolto città contro messaggi di odio

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Roma – Oggi lo Scout Center di Roma diventa una grande piazza di ine didelle realta’ romane. Con ‘Destinazione Roma’ parte il viaggio voluto dai consiglieri dei Gruppi consiliari capitolini della ListaRoma Torna Roma e del Partito Democratico. Un viaggio che rimette al centro della politica prima di tutto l’e la costruzione di un progetto comune. “Assistiamo sempre piu’ aurlati, spesso carichi die divisivi. Di fronte a tutto questo- spiegano i consiglieri dei gruppi capitolini ListaRoma Torna Roma e Partito Democratico- noi volutamente scegliamo il confronto, convinti del valore unico e insostituibile delle idee che nascono dal vedersi e dall’ascoltarsi fisicamente.” “È responsabilita’ di tutti migliorare la qualita’ della vita e rafforzare il tessuto sociale ...

Agenparl : COMUNICATO STAMPA #Civica E PD ASCOLTANO REALTÀ ROMANE. CONTRO MESSAGGI DI ODIO AL VIA “#Destinazione ROMA” -… - comunevenaria : #invito Venerdì 13 dicembre pv. ore 21 'Sala polivalente Biblioteca Civica' via G. Verdi 18, proiezione dei corti e… - Different__Mag : Dal 13 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 la Biblioteca Civica Antonio Arduino (via Cavour 31) si accende di “Scintill… -