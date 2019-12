Olivia Bertè contro Loredana | “Basta bugie su Mimì”

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019), sorella minore die Mia Martini, ha speso parole infuocatela sorella maggiore per quanto da lei affermato a proposito della cantante scomparsa.A Verissimoha raccontato di quanto le manchi sua sorella Mia, e di come lei sarebbe stata in carcere per 2 anni a causa di un processo per un presunto spaccio di marijuana. La sorella minore delle due cantanti,, che come l’altra sorella(Leda) ha sempre preso le distanze da quanto dichiarato dasulla compianta Mia Martini, ancora una volta non ha preso bene le parole dette da sua sorella maggiore: “Perché continuare a raccontare cose non vere? Perché gettare ombre anziché fare luce? Perché non parlare dell’arte e delle tante cose belle e positive della nostra amata sorella e basta? A chi giova tutto questo? All’audience di ...

