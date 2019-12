Natale solidale con Salvamamme e IC ‘Regina Elena’

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Roma – Unall’insegna della solidarieta’ e del riuso, quello promosso dall’associazione ‘’ insieme a ‘MammaRoma e i suoi figli minori’ e al Municipio I di Roma, per offrire dei doni speciali anche ai bambini meno fortunati. L’11 dicembre alle ore 11 all’officina di Guido Pacelli, in arte Guido ‘Aggiustagiocattoli’, in via Sardegna 161 si svolgera’ la conferenza stampa di presentazione del progetto. Di solito Guido, un pensionato di Alitalia, mette in pratica la sua arte di restauratore di giocattoli nel piccolo laboratorio della sede di ‘’, ma mercoledi’ verra’ inaugurato questo nuovo spazio per il suo lavoro, messo a disposizione dall’IC ‘Regina Elena’ e dal Municipio I. La grande officina, arricchita da allestimenti scenografici natalizi ...

