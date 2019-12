Meteo | neve in arrivo a Milano a Dicembre 2019

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nei primi giorni del mese abbiamo assistito a unabbastanza mite e soleggiato, ma nelle prossime ore vedremo un importante cambiamento. Già da Martedì 10 le temperature scenderanno e qualche perturbazione colpirà la città. Insomma, lainrenderà l’atmosfera del SuperChristmasancora più natalizia.inDopo il periodo di piogge intense che ha portato non poche preoccupazioni e disagi, è arrivato il momento di un altro fenomenorologico. Martedì 10il cielo rimarrà sereno su tutta la Lombardia, ma a nel capoluogo le temperature continueranno a calare, soprattutto verso sera. Le minime si orienteranno tra gli 0 e i 3 gradi, le massime invece tra i 9 e i 12. Salendo verso gli 800 e i 1000 metri sul settore alpino scenderanno i primi fiocchi di. Il giorno seguente, Mercoledì 11, il cielo si oscurerà ...

Barcellonameteo : METEO. NEVE a bassa quota al Nord tra giovedì e venerdì, a tratti possibile anche in pianura: SITUAZIONE. Con la po… - Barcellonameteo : Meteo MERCOLEDÌ: Perturbazione in arrivo dalla notte, NEVE a quote basse al Nord.: NORD: Graduale peggioramento, ne… - ZerounoTv : Meteo MERCOLEDÌ: Perturbazione in arrivo dalla notte, NEVE a quote basse al Nord. -