Mertens a Giuntoli | “Non ci tuteli col presidente” La sera dell’ammutinamento

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sta per entrare nel vivo la battaglia legale annunciata dalle multe imposte dalla società, scrive il Corriere dello Sport. Comincerà dopo la costituzione dei 24 collegi arbitrali, uno per ciascuno degli ammutinati del 5 novembre. Si giocherà tutto sulle memorie difensive. Il Napoli punta sul fatto che il ritiro non è stato punitivo ma costruttivo e sulla comunicazione ai calciatori, che non sono venuti a conoscenza della decisione della società dai giornali, come si è detto, ma attraverso “una mail inviata daai dirigenti e i whatsapp nella chat interna spedita dal team manager De Matteis”. Il Napoli ricostruisce l’accaduto raccontando “l’accesa discussione dopo la decisione dei calciatori, cone Ancelotti che invitano a rispettare le indicazioni del club, evitando anche una violazione contrattuale”. Ma anche il confronto tra, con il belga che dice ...

