Massimo Bossetti scrive a Libero | Così i pm mi impediscono pure di

Massimo Bossetti nuovo pool difensivo - Quarto Grado rivela chi c’è dietro : «Trovato un altro Dna nucleare» : Omicidio Yara Gambirasio news a Quarto Grado: si è fatto avanti nella vicenda giudiziaria (ormai passata in giudicato) un nuovo pool investigativo composto da ben 13 persone tra cui spicca la figura eclettica di Carlo Infanti, regista, produttore, drammaturgo e scrittore che nel 2018 aveva scritto un libro proprio sul caso Yara Gambirasio. Questo pool sarebbe stato assoldato da Marita Comi, moglie di Bossetti, e starebbe lavorando per scagionare ...

Yara Gambirasio - la Corte d’assise autorizza la difesa di Massimo Bossetti a esaminare tutti i reperti d’indagine e la traccia di Dna : La Corte d’assise di Bergamo ha autorizzato la difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, a esaminare tutti i reperti d’indagine, i vestiti che indossava la 13enne di Brembate scomparsa il 26 novembre 2010 – tra cui slip, leggins, scarpe, giubbotto – e i campioni sulla traccia di Dna. Lo svela l’Adnkronos, spiegando che Bossetti ha dato incarico ai suoi legali di ...

Massimo Bossetti - il perito rivela : "Il dna di Ignoto 1 c'è". I legali : "Revisione del processo possibile" : «Il Dna di Ignoto 1 è sempre stato al San Raffaele. L' abbiamo conservato. E c'è ancora. Anche se proprio in questi giorni stiamo restituendo il materiale genetico alla Procura di Bergamo che lo ha richiesto». È quanto rivela Giorgio Casari, docente di genetica e consulente dell'accusa per l'omicidi

Massimo Bossetti scrive a Vittorio Feltri : "Sono innocente - cosa mi propose la pm per farmi confessare" : Gentile Direttore Feltri, forse rimarrà sorpreso che io Le scriva, ad essere sincero lo avevo in mente da molto tempo, ma la pressione della vicenda che mi ha travolto e il massacro mediatico mi hanno messo alle corde come un pugile che le ha prese di santa ragione. Ritengo che lei, da bergamasco do

