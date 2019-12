Incidente filobus a Milano | Shirley babysitter per amore di sua figlia

corriere

(Di martedì 10 dicembre 2019) La 49enne filippina morta nello scontro tra il bus Atm e un camion dei rifiuti. In Italia da 12 anni, spediva gran parte dei soldi a casa. Il dolore delle famiglie che le affidavano i bimbi. Christian, il compagno: «Sono venuti in tanti a salutarla in ospedale»

matteosalvinimi : Una preghiera e un pensiero ai famigliari della povera signora, non si può e non si deve morire così. - fattoquotidiano : Milano, morta donna coinvolta nell’incidente tra filobus e un camion dei rifiuti dell’Amsa. Atm: “Il nostro mezzo è… - HuffPostItalia : La tragedia della babysitter Shirley Ortega, morta nell'incidente del filobus a Milano -