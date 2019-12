F1 | Lewis Hamilton | “È stata la stagione migliore della mia carriera”

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Si è concluso da poche settimane il campionato mondiale di Formula 1 che è stato letteralmente dominato da. Undici vittorie e sedici podi su venti gare sono la fotografiasupremazia del pilota britannico esua McLaren. Come tutti gli altri campioni del mondo delle competizioni FIA,ha ricevuto ufficialmente il suo trofeo venerdì scorso al GalaFederazione Internazionale a Parigi. In quell’occasione ha parlato di quello che è riuscito a fare in questa:”Èlamia carriera. Nonostante le qualifiche non fossero sempre buone, sono comunque riuscito a mettermi abbastanza spesso in prima fila, o nella top 3, dove sono riuscito a separare la Ferrari“. Il sei volte campione del mondo, come riportato dal site de l’Equipe, ha spiegato quali siano stati i segreti del suo successo: ...

vr46andchill : RT @motograndprixit: #MotoGP #Formula1 #ValentinoRossi #LewisHamilton Online i primi video della sfida, domani saranno comunicati i tempi h… - cutiepie_cl : Parlando di cose serie... Dove sono le foto di Lewis Hamilton sulla moto di Rossi? - motograndprixit : #MotoGP #Formula1 #ValentinoRossi #LewisHamilton Online i primi video della sfida, domani saranno comunicati i tempi -