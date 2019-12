Ankara e Doha non sono mai state così vicine

it.insideover

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La Turchia ha recentemente annunciato, nel mese di novembre 2019, che la costruzione della sua seconda base militare in Qatar è stata completata. Questa nuova struttura, che va ad aggiungersi a quella di Al-Rayyan, aperta nel 2015, è un simbolo delle ottime relazioni che intercorrono tra le parti. Turchia e Qatar beneficiano entrambe di questi eccellenti rapporti: attraverso la costruzione delle basi, infatti,può proiettare la sua influenza strategica nella regione del Golfo e queste strutture vanno ad aggiungersi a quelle già presenti in Somalia e Sudan, anch’esse un segno dell’espansionismo turco. Il Qatar ha inoltre siglato accordi per le forniture di armi con la Turchia, arricchendo questo settore industriale died ha dormito aiuti economici all’alleato in tempi di crisi: ad esempio i 18 miliardi di dollari erogati nel 2018 per far fronte alle ...

