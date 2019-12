romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, L’AUTOSTRADA-NAPOLI è CHIUSA TRA FERENTINO E ANAGNI VERSO. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, DOVE I POCHI SPOSTAMENTI SONO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, PER ENTRARE A. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, HA RALLENTATO ULTERIORMENTE ILTRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA, VERSO IL FORO ITALICO. A VAL MELAINA, PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI ALPER UN INCIDENTE IN VIA FILIPPO ANTONIO GUALTERIO, VICINO VIA PIERO FOSCARI. IN CENTRO C’è LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI NATALE A PIAZZA VENEZIA”. LA PIAZZA È CHIUSA ALDALLE 17:00, TRA VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA CESARE BATTISTI. IN VIA TIBURTINA, RICORDIAMO CHIUSA LA CORSIA LATERALE TRA VIA ...

romadailynews : Traffico Roma del 08-12-2019 ore 19:30: BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN GRAVE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-12-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -