Svelata la data di Sabrina 3 su Netflix | il teaser trailer ci dà appuntamento all’Inferno

(Di domenica 8 dicembre 2019) L'attesa sta per terminare: Le Terrificanti Avventure di3 arriverà molto presto su. La piattaforma ha divulgato unin cui annuncia lad'uscita della terza stagione. La serie, basata sui fumetti Archie Comics, è già stata rinnovata per un quarto ciclo di episodi lo scorso anno. Secondo la descrizione ufficiale della terza stagione,3 vedrà la nostra protagonista orchestrare un piano per salvare il suo fidanzato Nicholas Scratch. Dopo aver sconfitto suo padre Lucifero, il Signore Oscuro è stato intrappolato in una prigione umana che ha le fattezze proprio del giovane stregone.non può vivere con il rimorso di non poterlo più rivedere, sapendo che Nick si è sacrificato e ora ne sta pagando le conseguenze, bruciando all'inferno sotto l'occhio vigile di Madam Satan. Quindi, con l'aiuto dei suoi amici mortali, che si sono soprannominati ...

