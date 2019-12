anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Zlatanchiama, ilrisponde. Il 38enne attaccante svedese ha dato già l’addio ai Los Angeles Galaxy e in questi ultimi giorni sta prendendo una decisione sul proprio futuro. Sono ormai settimane che si parla di un suo trasferimento in azzurro, ma l’ammutinamento in casaha un attimo spostato l’attenzione. L’attaccante svedese è una grandissima occasione, perché nonostante i 38 anni ha lo spirito e la voglia di un ragazzino ed è sempre determinante. È un vincente di natura, in grado di fare la differenza. Poi Deha sempre avuto un debole per i campioni e Ibra è uno di questi. In più c’è il grande rapporto con Carlo Ancelotti nato quando entrambi si sono trovati a lavorare insieme a Parigi. E anche questo è un ulteriore elemento a favore. “Non mi sbilancio, vedremo quello che accadrà. Di ...

anteprima24 : ** ##Napoli, De Laurentiis in missione per #Ibrahimovic: contatti con #Raiola ** - Salvato95551627 : RT @NCN_it: PAOLO VIRZÌ: “DE LAURENTIIS, SEMPRE MENO CINEMA: NEL CALCIO LA GIOIA DI ESSERE AMATO E CELEBRATO” #Virzì #ADL #cinema #calcio… - NCN_it : PAOLO VIRZÌ: “DE LAURENTIIS, SEMPRE MENO CINEMA: NEL CALCIO LA GIOIA DI ESSERE AMATO E CELEBRATO” #Virzì #ADL… -