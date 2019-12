Milan | Napoli e Bologna aspettano una risposta da Zlatan Ibrahimovic

laprimapagina

(Di domenica 8 dicembre 2019) E se alla fine Ibra stesse pensando al ritiro? “Non escludo nulla, ma è molto difficile. Ibra sta ancora benissimo”.

ArchilocoFe1983 : RT @Smg_1908: Si era sempre detto che Ancelotti era un fenomeno a gestire i campioni e invece al Napoli non ha saputo gestire giocatori di… - papispagna : RT @claudio19967: Mi faccio una domanda Tutti sanno le offerte fatte,rifiutate e in corso per Ibra Milan ma qualcuno che mi dice quando o… - claudio19967 : Mi faccio una domanda Tutti sanno le offerte fatte,rifiutate e in corso per Ibra Milan ma qualcuno che mi dice qu… -