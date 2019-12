La Prima della Scala | standing ovation per Mattarella e record di ascolti in TV

newsmondo

(Di domenica 8 dicembre 2019) La ‘Tosca’ di Giacomo Puccini è protagonista2019. Milano ha accolto uno degli eventi italiani più importanti. MILANO – Grande successo per la. Oltre 2 milioni di persone in TV ad assistere all’appuntamento che ha aperto la stagione del teatro di Milano. Grandi applausi per Liliana Segre mentre il presidenteè stata accolto da unadurata ben 16 minuti. La ‘Tosca’ protagonistaCome di consueto il 7 dicembre, in concomitanza con i festeggiamenti di Sant’Ambrogio, si inaugura la stagione del Teatro che in questo 2019 ha visto come protagonista assoluta la ‘Tosca’ di Giacomo Puccini diretta dal maestro Riccardo Chailly. Un appuntamento che ha avuto del presidenteRepubblica, Sergiopresidente del Senato, ...

repubblica : Prima della Scala, il gran giorno della Tosca. Ovazione per Mattarella e applausi all'arrivo di Liliana Segre [aggi… - RaiCultura : “Recondita armonia” è la prima aria famosa della #Tosca: una celebrazione della bellezza femminile che Mario Cavara… - Raiofficialnews : #20annichesiamoitaliani supera i 3,4milioni di spettatori ed è il programma più visto della prima serata (share 16.… -