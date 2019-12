La gaffe di Diletta Leotta dopo Lazio-Juve | il web non perdona

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019) I tifosi della, radunati all’Olimpico per assistere al match contro lantus, hanno intonato le note de I giardini di Marzo per festeggiare la vittoria (3-1 contro i bianconeri). Tuttavia, da bordo campo,si è lasciata scappare unasulla canzone scelta dai padroni di casa. Gli utenti del web, però, nonno e infatti sono apparsi sui social tantissimi commenti a riguardo. LadiImbile ladiil match all’Olimpico trantus, dove i padroni di casa hanno fermato la Signora. Da bordo campo, infatti, la commentatrice avrebbe apprezzato l’atmosfera creatasi tra i tifosi bianco-celesti che intonavano una canzone. “Uno stadio in festa – ha detto la– con i calciatori che vanno sotto la curva a salutare i tifosi che cantano I giardini di Marzo di Venditti“. ...

