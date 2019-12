Guida Tv Lunedì 9 dicembre | i programmi di oggi

dituttounpop

(Di domenica 8 dicembre 2019)TvCosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 I Medici 3×05-06 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:20 Maledetti Amici Miei Rai 3 ore 21:20 Report Canale 5 ore 21:40 Live – Non è la D’Urso Italia 1 ore 21:20 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar 1a Tv Rete 4 ore 21:25 Quarta Repubblica La7 ore 21:15 Grey’s Anatomy 15×20-21 1a Tv Free (qui le anticipazioni) Tv8 ore 21:25 Skyfall Nove ore ore 21:30 Pizza Hero – La sfida dei Forni Serie e Film in TvTvLe Serie Tv in Chiaro Rai 1 ore 21:15 I Medici 3×05-06 1a Tv La7 ore 21:15 Grey’s Anatomy 15×20-21 1a Tv Italia 2 ore 21:30 Dragon Ball Super TopCrime ore 21:10 CSI New York 4×13-14 Giallo ore 21:10 Grantchester 4×01-02 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai Premium ore 21:20 Private Eyes 2×09-10-11 Spike ore 21:30 ...

