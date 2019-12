Governo | la crisi non è finita Orlando provoca Di Maio | ‘Ha ancora fiducia in Conte?’

newsmondo

(Di domenica 8 dicembre 2019)e la frecciata a Diai microfoni del Corriere della Sera: “Pensa di Conte quello che pensava quando lo ha proposto come premier”. Le discussioni e le liti sulla manovra hanno lasciato uno strascico di snella maggioranza di, con il Pd e il Movimento 5 stelle che sembrano più distanti che mai. Almeno prendendo in considerazione il periodo dicongiunto. La conferma della tensione arriva direttamente da, che ai microfoni del Corriere della Sera ha lanciato unazione a Luigi Di, mettendo in dubbio ladel leader del M5s nel Presidente del Consiglio che proprio i pentastellati hanno fortemente voluto a capo dell’esecutivo.Di, “La domanda è se pensidi Conte quello che pensava quando lo ha proposto premier” “La domanda è se Dipensi di Conte...

matteosalvinimi : “Il Governo prenda atto della crisi degli ambulanti, che ha visto chiudere 14MILA attività negli ultimi 3 anni. Sia… - LegaSalvini : #Borgonzoni a #drittoerovescio: “Questo governo deve mettersi in testa che non abbassare le tasse significa mettere… - fattoquotidiano : Governo, Conte: “Crisi di maggioranza? Ricostruzioni fantasiose, con Di Maio ottimi rapporti” -