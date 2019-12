huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) (a cura di Silvia, responsabile del programma di ricerca “Politica estera dell’Italia” presso lo IAI, esperta di politica mediorientale) A volte ritornano. Dopo gli inviti a fare “un piccolissimo passettino in avanti” verso, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Diha parlato recentemente e apertamente della necessità per il nostro Paese e per l’Unione Europea di dialogare con Damasco.Non è la prima volta che la nostra diplomazia prova a smarcarsi dalla posizione europea che osteggia il permanere di Basharal potere nell’ambito di un auspicato processo di transizione politica. A gennaio 2019 il predecessore di Di, Enzo Moavero Milanesi, aveva parlato di valutazioni in corso circa la riapertura dell’Ambasciata italiana a Damasco, riapertura ancora pendente. ...

HuffPostItalia : Di Maio, Assad e il rischio dell’irrilevanza (di S. Colombo) - ivan_toby : Minkia uno sventolava la bandiera di Israele dichiarando di volersi pulire il culo con il tricolore L'altro vorreb… - aartheering : Farnesina. Minister Di Maio spreekt met buitenlandse pers: ‘L’Italia ha sempre avuto la vocazione del dialogo con t… -