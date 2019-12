Ascolti Zecchino d’Oro | flop in prima serata Clerici-Conti | “Non importa!”

lanostratv

(Di domenica 8 dicembre 2019)D’oro,d’per la finale. Carlo: “Non ci interessa lo share” È andata in onda sabato 7 dicembre, insu Rai1, la finale dellod’Oro condotta da Antonellae Carlo. Il ritorno di Antonellina in, anche se solo per una sera, non ha scalfito Maria De Filippi e Tu Si Que Vales, che si è confermato ancora una volta leader di fascia con il 28,7% di share e 5.084.000 telespettatori. Glide Lod’Oro, in particolare della puntata finale, hanno evidenziato un clamorosoper Antonellae Carlo: soltanto il 12,4% di share e 2.482.000 telespettatori. La media finale della sessantaduesima edizione è stata di 2.032.000 telespettatori, pari al 14,2%. Al termine della puntata Carloha dichiarato: “A me e ad Antonella non interesserà sapere quanto ...

