Ambra Angiolini | «Tampontax»

(Di domenica 8 dicembre 2019) Non ho mai passato così tanto tempo della mia vita a ragionare sugli assorbenti. Grazie alla questione(la proposta di abbassare l’iva dalle confezioni di assorbenti igienici) ho capito il vero motivo del nostro essere così irascibili durante la fase mestruale. Non dipende da fattori ormonali ma bensì dalla rabbia incontenibile di dover pagare per essere donne, biologicamente parlando.Non avevo mai troppo riflettuto su quanto quelle pareti dei supermercati, farmacie, piccole profumerie dedicate ai nostri amici assorbenti, fossero in realtà luoghi di inferno dantesco. «Perdete ogni speranza o’ voi povere fanciulle che entrate». Io avevo sempre scelto solo il colore, la dimensione, performanti di giorno o di notte, con ali e senza, in cotone, lactiflex, in materiale compostabile o biodegradabile (gli unici passati come taxfree o quasi ma provate a indossarli per qualche ora e ...

