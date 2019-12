Accende il microonde e gli va a fuoco la casa | a far scoppiare l’incendio è stato il cane

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019)inavvertitamente il forno ae las’incendia. Nulla di straordinario per finire tra le colonne della cronaca. Se non fosse per il soggetto che ha creato tutto questo trambusto. Ovvero un bellissimohusky. La peripezia canina è avvenuta a Stanford-Le-Hope, in Inghilterra. Sono stati i pompieri dell’Essex Fire Service a spegnere il piccolo falòlingo e a riportare l’insolita causa. Già perché ad accorgersi delproprio il proprietario dellada una app presente sul suo smartphone. Ed una volta che i pompieri hanno raggiunto l’abitazione da cui usciva un denso fumo grigiastro, dopo aver spento senza troppi problemi, ecco davanti al loro naso il muso un po’ impolverato dell’husky rimasto solitario a. Ilha molto probabilmente azionato il meccanismo di riscaldamento del cibo al. E non perché incapace di ...

