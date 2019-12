Valanga ad Ornica | c’è un ferito in codice rosso

thesocialpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il Corriere della Sera e altre testate riportano di un’allarmead, in provincia di Bergamo. La zona interessata è quella di Salmurano e lì si sono diretti elicotteri da Milano e da Como, assieme al soccorso alpino. L’allarme è scattato alle 13.45. Da quanto riportano le fonti, c’è ungrave: per lui è scattato ile sarebbe diretto verso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il Corriere, nella sezione di Bergamo, riporta anche di altri sciatori soccorsi nella mattinata, nessuno però con gravi conseguenze. Le zone interessate sarebbero quelle di Piani di Bobbio a Valtorta e Piazzatorre. Altre fonti tuttavia riportano che a seguito di quest’ultimaci sarebbero 3 dispersi. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articoload: c’è uninproviene da The Social Post.

drubald : RT @MediasetTgcom24: Sondrio, valanga nei pressi di Ornica: tre le persone disperse #valanga - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Sondrio, valanga nei pressi di Ornica: tre le persone disperse #valanga - MediasetTgcom24 : Sondrio, valanga nei pressi di Ornica: tre le persone disperse #valanga -