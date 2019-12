Scontro tra filobus e camion dei rifiuti | 18 feriti Una donna è in coma

newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Milano, incidente tradei. Diciotto persone coinvolte, unaè in, un uomo era in arresto cardiaco al momento dell’arrivo dei soccorritori. Grave incidente a Milano, dove unsi è scontrato con undei. Il bilancio è di diciotto, con unache è entrata in. Di seguito il post condiviso sulla pagina Twitter dei Vigili del Fuoco. #Milano #7dicembre 8:15, i #vigilidelfuoco sono intervenuti in viale Bezzi per un incidente che ha coinvolto un autobus del trasposto pubblico locale e undella raccolta: soccorsi alcunipic.twitter.com/NkCDqoqxFP— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 7, 2019 Milano, incidente tradeiL’incidente tra ile ildeiè avvenuto in via Egisto Bezzi, Milano. Restano da chiarire le dinamiche ...

NicolaPorro : L’ipocrisia della #sinistra e la truffa dietro la clausola dell’accordo di #Malta sui #migranti: ecco la lite tra… - fattoquotidiano : Milano, scontro tra un bus e un mezzo Amsa: 17 feriti, una persona in codice rosso - Corriere : Scontro tra filobus e mezzo Amsa: quattro i feriti, uno è gravissimo -