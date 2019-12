Microsoft Launcher | novità versione 5 11 Agg Pubblico

windowsinsiders

(Di sabato 7 dicembre 2019) Aggiornamentosi è aggiornato pubblicamente implementando ledella beta. Articolo originale (19/11/2019); Breve comunicato per informarvi che la variante beta disi è da poco aggiornata alla5.11 implementando diverse. Changelog Le cartelle e il drawer delle app sono più coerenti con il tema del. Ora è possibile nascondere la voce nuove app dal drawer delle app. Per nasconderle è sufficiente recarsi in Impostazioni> Cassetto delle app e selezionare “Mostra nuove app“. Fix di bug e miglioramenti generali. Cosa ne pensate del nuovo update di? Fatecelo sapere nei commenti! Link download(Free, Google Play) →

WindowsBlogIta : Microsoft Launcher introduce le cartelle adattive al tema scelto per tutti - TuttoAndroid : Microsoft Launcher per Android si aggiorna alla versione 5.11 con diverse novità - filippo_mol : Microsoft Launcher introduce le cartelle adattive al tema scelto per tutti -