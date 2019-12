Manovra | stretta sul gioco di azzardo

newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019)suldi. Presentato un emendamento per inasprire il prelievo sulle vincite. ROMA –suldi. Nell’ultimo vertice di Palazzo Chigi, la maggioranza giallo-rossa ha deciso di inasprire il prelievo sulle vendite per cercare di rendere più difficoltoso il percorso in questo settore. L’emendamento, che sarà votato nei prossimi giorni in Commissione, prevede la trattenuta del 15% da parte dei concessionari per tutte le vincite che superano i 25 euro. Una misura che coinvolge tutti i giochi come per esempio Win fo Life, Win for Live Gold, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Nella versione iniziale della misura, il prelievo era sempre nell’ordine del 15% ma su cifre superiori ai 500 euro. Per questo si tratta di un inasprimento che potrebbe essere rivisto in Parlamento. Il ...

