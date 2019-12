Lotteria degli scontrini | il codice fiscale non basta | per la privacy bisognerà chiederne

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ormai se ne riparlerà a luglio, perché come gran parte delle novità previste dalla manovra anche laè stata rinviata all’estate. Quando entrerà in vigore, comunque, il meccanismo sarà un po’ più complicato di quanto era emerso all’inizio. Al commerciante non andrà infatti consegnato semplicemente il. Per evitare problemi die passare il vaglio del Garante, che doveva dare il via libera alle soluzioni tecniche per consentire lo svolgimento della “riffa di Stato” in chiave antievasione, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che sarà necessario un “”. A rilasciarlo sarà l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, probabilmente attraverso un portale ad hoc dove si potranno anche consultare i codici vincenti, portale che comunque deve ancora vedere la luce. Un iter che per alcune ...

