“Lasciatemi perdere | come disse Napoleone a Waterloo”

(Di sabato 7 dicembre 2019). Potrebbe essere questa l’invocazione di Ancelotti di fronte alla rissosa situazione dello spogliatoio napoletano. La vecchia battuta teatrale di Paolo Poli fotografa alla perfezione il rassegnato masochismo di squadra, giocatori e proprietà nella prima crisi vera della società dopo un quindicennio di successi. Il ritiro sì, no, non lo so. Riassunto delle puntate precedenti. Una parte della truppa acconsente al ‘ritiro’ , l’altra (quella dei veterani) no, rimane fermamente contro. Ancelotti si trova tra Scilla e Cariddi. Va in ritiro,vuole la famiglia De Laurentiis, ma non è d’accordo. Succede il patatrac. Carletto cerca soluzioni d‘imperio, il “ritiro questa volta lo ordino io”, dice. Ma lo dice per amor di patria e sono in pochi disposti a credere che la mossa sia risolutiva. I contrasti si sono radicati nel profondo. E ...

