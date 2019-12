Infortunio Ilicic | tegola per l’Atalanta in vista della Champions | gli aggiornamenti

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019)– Si sta giocando Atalanta-Verona, gara valevole per la 15ª giornata di Serie A. Bergamaschi sotto dopo oltre mezz'ora del primo tempo per il gol di Di Carmine. Bruttaper Gian Piero Gasperini. Si è fermato, infatti, per un problema muscolare Josip. Lo sloveno ha accusato un fastidio ed ha lasciato il campo all'ucraino Malinovskyi. Resta da capire l'entità del problema in otticaLeague. L'Atalanta è attesa dalla decisiva trasferta europea contro lo Shakhtar Donetsk di mercoledì e rischia seriamente di perdere uno dei suoi migliori interpreti.

