Di Lorenzo | “I primi che non sono contenti siamo noi Bisogna dimostrarlo sul campo”

(Di sabato 7 dicembre 2019) In mixed zone Giovanni Diha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo il pareggio con l’Udinese alla Dacia Arena. “La vittoria manca da un po’ di tempo.entrati in campo timorosi, non deve accadere. Dipende anche dai risultati che non riusciamo a fare. Ma ripartiamo dal secondo tempo pensando a martedì quando avremo una partita fondamentale. A fine primo tempo abbiamo aggiustato qualcosa, i terzini erano più liberi di spingere. Ripeto: ripartiamo dal secondo tempo. Meritavamo la vittoria per quanto dimostrato sul campo”. Sulla compattezza della squadra: “Compattezza? Iche nonnoi. Nondirlo a parole masul campo e penso che oggi l’atteggiamento non è mancato, così come la voglia di vincerla. Dispiace per il risultato”. Sulla sua posizione in campo: “Io poche volte come ...

