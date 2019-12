Centro ‘E’ più bello insieme’ | individuata nuova sede | via al crowdfunding

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Occorrono 50mila euro per far ripartire le attività di assistenza e supporto sanitario e riabilitativo ai bambini e alla bambine che usufruivano dei servizi della Cooperativa “È piùinsieme”. Sfrattata cinque mesi or sono dalladi via Firenze per morosità, la Cooperativa è da allora inattiva con grave pregiudizio per i piccoli pazienti che dal mese di luglio non usufruiscono più degli indispensabili esercizi riabilitativi psico-fisici di cui tanto avevano goduto in passati con buoni risultati. Ora, il fatto è, secondo i genitori dei pazienti, che il Comune, dopo aver ordinato lo sfratto da via Firenze e promosso una procedura ad evidenza pubblica per individuare un nuovo gestore dei servizi, non si è interessato alla presunta inerzia dellaCooperativa che non ha fatto ripartire alcun servizio. I papà e le mamme dei ...

