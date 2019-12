Benevento | cento con furore | un risultato unico per un grande traguardo

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutigare in B festeggiate con un. Ilquest’anno vuole fare le cose ine ha scelto un modo tutt’altro che banale per raggiungere la tripla cifra tra i cadetti. Il club giallorosso, grazie al cinque a zero sul Trapani, ha raggiunto la vittoria numero 49 nel campionato di seconda serie tra stagione regolare e play off. I pareggi sono stati 27, le sconfitte 24. Quella contro il Trapani, tuttavia, è una gara che finisce negli almanacchi del calcio sannita anche per un altro motivo. Con i siciliani è arrivata la vittoria più larga mai conquistata in B. Come a dire che non avrebbe potuto esserci sigillo più autentico sulla gara numero 100. Nei precedenti due campionati erano arrivate tre vittorie per 4-0 contro il Brescia al Vigorito (gol di Chibsah, Falco, Puscas e autorete di Calabresi) e ...

