Battipaglia | ladro straniero colto in flagrante dai Vigili

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Il sindaco Cecilia Francese diffonde una foto che, meglio di mille parole, descrive la violenza e la prevaricazione insite nel furto. Lo scatto della polizia municipale immortala un uomo mentre asporta materiale. Francese scrive: “Gli agenti della Polizia Locale, a seguito della segnalazione dei un consigliere comunale di, hanno sorpreso un uomo intento a rubare materiale ferroso all’interno dell’ex materassificio in via Catania. Il giovane alla vista degli agenti ha provato a fuggire ma la solerzia dei poliziotti non ha lasciato scampo al 33enne di nazionalità serba e residente a, che lo hanno arrestato in flagranza di reato. La nostra Polizia Municipale contribuisce a rendere sicuro il territorio e ad aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini”. L'articolo...

