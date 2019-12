25enne sopravvive allo stupro | ma prima del processo ai suoi aguzzini viene arsa viva | la

newnotizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Una donna è stata assalita e bruciatamentre si dirigeva in Tribunale per testimoniare contro i due uomini che l’avevano stuprata a marzo. Lo scorso marzo una donna residente nel villaggio di Unrao, nello stato indiano dell’Uttar Pradesh, è stata presa di mira da due uomini. Questi l’hanno seguita e quando sono stati sicuri … L'articolo, madelai: la giovane non ce l’ha fatta NewNotizie.it.