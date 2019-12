Tripoli nel caos | si teme la spaccatura con Misurata

it.insideover

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il palazzo presidenziale circondato, uomini armati all’interno del ministero delle finanze, impiegati trattenuti dentro gli uffici e rumori sordi di colpi d’arma da fuoco: è stato questo quello che ha vissuto la città dinella giornata di mercoledì. E tutti hanno pensato che forse qualche brigata vicina al generale Khalifa Haftar era entrata nella capitale. Ed invece no: a creare questa grave situazione di tensione è stata una milizia di, una delle tante appartenenti ai gruppi appartenenti al Gna guidato dal premier Al Sarraj. Uno scontro tutto interno, poi rientrato, ma che potrebbe dare importanti ragguagli su quella che è l’attuale situazione sul fronte del governo riconosciuto dall’Onu. Scontri a pochi passi dall’ufficio di Al Sarraj Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di mercoledì, quando fonti locali hanno iniziato a parlare di ...

