Tiziano Ferro sarà in tour in Europa a fine 2020

news.mtv

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ecco il calendario concerti ;)ininNews Mtv Italia.

MarioManca : Poi arriva Tiziano Ferro e ti rendi conto che i semifinalisti scompaiono come dopo un effetto speciale. #XF13 - IlContiAndrea : Ci volevano #TizianoFerro e il rapper del momento #ThaSupreme a segnare i momenti più belli di #XF13, che quest’ann… - Michi00Michela : RT @tizianosmile1: Mia nonna mi chiama:' Sà ma come il tuo amico si sposa e tu non mi dici niente?' Io:' nonna ma chi?' Lei:' Ho visto ch… -