Terremoto in tempo reale | trema la terra in Campania | scossa a Napoli | paura tra la

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Unadi media intensità si è verificata nella notte appena trascorsa in. L’evento sismico, segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, si è verificato alle porte di. Il, di magnitudo 2.8, è avvenuto alle ore 1.17 a una profondità di soli 2 chilometri dalla crosta terrestre. Il comune più vicino all’epicentro dell’evento tellurico è stato Pozzuoli. Laè stata sentita nella provincia die in particolare nei comuni di Quarto, Bacoli, Marano di, Monte di Procida, Calvizzano, Mugnano die Qualiano. Laè stata sentita anche acittà distante solo 8 chilometri dall’epicentro dell’evento sismico. Ilnon ha provocato danni ma tantatra la popolazione. L’evento tellurico è avvenuto in una zona ad altissima densità abitativa. Subito dopo la prima, alle ...

InMeteo : NEWS: Terremoto in tempo reale INGV: scosse di oggi 6 Dicembre 2019 (ultimi terremoti, orario) - amekrissten : RT @SismoDetector: #terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 5km da #Napoli, #Italia. 10 segnalazioni in un raggio… - akyurek_de : RT @SismoDetector: #terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 6km da #Napoli, #Italia. 43 segnalazioni in un raggio… -