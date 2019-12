Terra Madre Salone del Gusto 2020 | dall’8 al 12 ottobre a Torino

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Viaggia con grande slancio la macchina organizzativa della tredicesima edizione didel, che si svolgerà a, Lingotto Fiere, dall’8 al 12. Il più grande evento internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto, all’ambiente e alle politiche alimentari, organizzato da Slow Food, Regione Piemonte e Città di, si presenterà ai visitatori con una nuova veste, rivoluzionando l’esperienza di visita e le opportunità di conoscere chi, ogni giorno, lavora per cambiare il futuro del cibo. Un futuro che possiamo scrivere insieme e per cui Slow Food chiama sin da ora all’azione i produttori della propria rete assieme a esperti e accademici, cuochi, giovani e tutti i visitatori affinché contribuiscano con idee e proposte, progetti ed energie. Una nuova geografia da esplorar Per l’edizione, Slow Food ...

