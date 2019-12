Spotify lancia un’app per bambini dedicata con playlist curate e arte giocosa

newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019)stando una nuova app chiamataKids che ha lo scopo di offrire aiuno spazio sicuro per esplorare e ascoltare musica – e finalmente scaricare “Baby Shark” dalle“Scopri” dei loro genitori. L’app, che è statata già in Irlanda, include circa 6.000 tracce, tuttedagli editori di. Per ipiù piccoli, l’app sarà limitata a canzoni come colonne sonore Disney, brani sui dinosauri e storie per. Se i genitori configurano l’app per un “bambino più grande”, aggiungerà hit pop di artisti come Taylor Swift, Ariana Grande e Bruno Mars. Un nuovo device per sentire musica in totale autonomia e sicurezza rispetto ai genitori. Le canzoni diKids: come vengono selezionate Gli editor distanno esaminando se il pool di canzoni in lizza per entrare in questo nuovo ...

