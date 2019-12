Padre spara al figlio di 9 anni per errore durante una battuta di caccia

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) È una storia drammatica quella che arriva dalla Carolina del Sud, precisamente da Springfield e che ha attirato l’interesse nazionale americano. Una tragica vicenda riportata da Metro che ha per protagonista un bambino di appena 9, ucciso accidentalmente dalunati dialperlaTutto sarebbe avvenuto verso la fine di novembre, nel Sud della Carolina. Una dramma, un incidente tramutatosi presto in una tragedia che ha stravolto la vita di un’intera famiglia. Il piccolo protagonista di questa triste vicenda si chiamava Colton Williams ed aveva appena 9. Il bimbo si trovava nella contea di Orangeburg ed era insieme ale ad un amico di questo per unadi. Sulla fonte ufficiale che ha diramato la notizia, il WRDW, non rende nota la dinamica di quanto sia accaduto dettagliatamente riportando ...

domemuollo : @SalvioEspo tuo padre ( Don Pietro) aveva ragione.... nun si buon a spará.... ????meglio ?? @damore_marco - AgenziaMalgeri : Morire a nove anni a causa della decisione incosciente di un padre che ha deciso di portare il proprio figlio a cac… -