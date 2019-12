newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ladiper: “In un messaggio invita a riconoscere le persone dallo sguardo”. ROMA – Matteoci ricasca eladi. Dopo le polemiche dei mesi scorsi per le sue uscite religiose, l’ex ministro dell’Interno ritorna a chiamare in causa la religione e questa volta la figura controversa della ‘di’, la cui apparizione non è riconosciuta dalla Chiesa.attaccando ladiQuesta volta la ‘zione religiosa’ è avvenuta a ‘Porta a Porta’. Nel tentativo diil premieril leader della Lega ha chiamato in causa la ‘di’ e uno dei messaggi dei tanti veggenti che dal 1981 rivelano sostenendo che vengano direttamente dalla ...

