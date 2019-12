Maurizio Costanzo contro Barbara D’Urso | “Non bastava Sgarbi che urla contro Luxuria

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Ho sentitoannunciare in televisione che in una prossima puntata del suo programma, sarebbe stato ospite un giovanotto di ventidue anni (il pornoattore Max Felicitas, ndr), desideroso di fare l’amore con Lory Del Santo o con Carmen Di Pietro, e quest’ultima ha accettato. Mi è venuto un senso di smarrimento e anche di malinconia”, parola di Maurzioche dalle pagine del quotidiano Libero attacca la conduttrice di Live-Non è la D’Urso. “Nonche duellavaVladimir, adesso abbiamo anche il giovane ‘in calore’ che propone le sue preferenze. È televisione? Nutro ogni giorno sempre più dubbi”, ha concluso duramente il giornalista. Parole che pesano perché arrivano da un volto di punta di Mediaset nei confronti di una collega sempre più nel mirino per i contenuti proposti nelle sue trasmissioni. In ...

