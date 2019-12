Integrare big data per potenziare strategia omnicanale

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Milano, 6 dic. (askanews) – Acquisire dati aggiornati ma soprattutto allineati e uniformi così da poterli condividere per sfruttare al meglio l’approccio, nel mondo fisico e digitale, nell’esperienza di acquisto dei clienti. E’ quanto emerso durante il workshop organizzato da GS1 Italy, l’associazione che gestisce i codice a barre, in collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Silvia Scalia ECR and Training Director GS1 Italy: “Con la diffusione dell’e-commerce e la trasformazione digitale, l’identificativo che sta nel barcode diventa il link fra il prodotto fisico e il gemello digitale quindi tutte le informazioni che riguardano quel prodotto e il gemello digitale sul web”. Grazie al codice a barre, che offre uno standard per identificare univocamente i prodotti e quindi collegare ...

