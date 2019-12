Fedez contro Gué Pequeno | ' Appena sceso dal palco a San Siro ha ricominciato a insultarmi'

Blastingnews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ieri sera è andata in onda sul canale Nove l'intervista concessa daa Peter Gomez, per la prima puntata della nuova stagione del programma 'La Confessione'. Il cantante, nel corso di oltre un'ora di conversazione, non si è sottratto a nessuna delle numerosissime domande poste dal direttore dell'edizione online del Fatto Quotidiano, incluse quelle più personali. Domande che hanno toccato tantissimi argomenti, dalla politica alla salute –ha rivelato di essere sotto osservazione per un concreto rischio di sclerosi multipla – da X Factor a J-Ax e Rovazzi, passando ovviamente per Chiara Ferragni....

cmoriz : @J_Maddax @MirtillaMalco12 @jaxofficial @Fedez Se fossero 'rubati' ci sarebbero delle denunce, no? E cmq appunto se… - J_Maddax : @cmoriz @MirtillaMalco12 @jaxofficial @Fedez Ma guarda che fedez lo sapeva, lo dice lui stesso nell'intervista, dic… - obvjohn : mia sorella a cena mi ha detto che fedez ha la sclerosi e mi è venuto un po' da piangere, conosco bene la malattia,… -