Fedez confessa | “Ecco perché io | J-Ax e Fabio Rovazzi abbiamo litigato” – VIDEO

newnotizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha finalmente spiegatoha litigato con J-Ax e, ecco cosa ha detto il noto rappera La Confessione, oltre a parlare del rischio di sclerosi multipla, ha parlato anche della fine della sua amicizia e della sua collaborazione con J-Ax e. Fino ad ora nessuno dei tre aveva mai voluto svelare cosa … L'articolo: “Eccoio, J-Ax elitigato” –NewNotizie.it.

aticketaround : Fedez può piacere o meno, ma secondo me, quando qualsiasi persona si confessa così e dice che forse potrebbe avere… - EvansxxChris : RT @4hiseyesonly_: Cioè la gente ride quando Fedez piangendo confessa di poter avere una malattia gravissima come la sla? Fate schifo! - 4hiseyesonly_ : Cioè la gente ride quando Fedez piangendo confessa di poter avere una malattia gravissima come la sla? Fate schifo! -