CorSport | Meret torna a Udine Una sfida da ex che vuole vincere

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sarà una serata speciale per Alexquella di domani a. Una serata da ex, scrive il Corriere dello Sport. Lo stadio diè quello di casa sua, dov’è nato e cresciuto. Aha fatto le giovanili, dal 2012, poi due presenze in prima squadra nella Tim Cup (2015-16), poi la Spal per due stagioni ma nelle partite aera rimasto sempre in panchina. Ci èto in maglia azzurra, nell’ottobre 2018, ma non c’era lui in porta, infortunato (rottura dell’ulna) ma Karnezis. Sarà la prima volta, la sua, domani, nel suo stadio, davanti ai genitori. “L’albatros azzurro (“perché dicono che con le braccia mi riesce di coprire tutta la porta”) di sicuro sarà in grado di sostituire – sul prato di– l’inevitabile punta d’emozione con quel distacco o meglio autocontrollo che gli propizia prestazioni super”. L'articolo. ...

