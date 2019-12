Calendario Serie A calcio | orari | programma | tv e streaming partite 6-8 dicembre Guida

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) LaA di2019/2020 è giunta alla sua giornata numero 15, che si aprirà proprio questa sera, con l’anticipo tra la capolista Inter e la Roma, due formazioni in grande forma, che si daranno battaglia a partire dalle ore 20.45, in diretta televisiva esclusiva su Sky SportA. Tre invece le sfide del sabato, ad iniziare dalle 15, quando l’Atalanta ospiterà l’Hellas Verona, sempre su Sky SportA, stesso canale dell’incontro delle 18 tra Udinese e Napoli, mentre il big match tra Lazio e Juventus delle 20.45 andrà in onda su DAZN. Con DAZN segui laA IN, LIVE E ON DEMAND L’emittente online si porta a casa anche il lunch match delle 12.30 tra Lecce e Genoa, così come la partita delle 15 tra SPAL e Brescia, con Sky che invece avrà l’esclusiva su Sassuolo-Cagliari e Torino-Fiorentina, quest’ultima su Sky Sport...

2ndfcbaribrit : RT @TuttoBariCalcio: ?? Girone di ritorno #Bari, date e orari ?????? - PadovaCalcio : #SaveTheDate Date e Orari partite #Padova: - TuttoBariCalcio : ?? Girone di ritorno #Bari, date e orari ?????? -