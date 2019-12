Bazzano | spara ai ladri e ne uccide uno | custode indagato per omicidio | “Volevo solo

fanpage

(Di venerdì 6 dicembre 2019) "Era notte quando ho sentito dei rumori, mi sono spaventato e ho preso la pistola ma non volevo colpirli,spaventarli, non so come ho fatto arlo" ha spiegato ildella villa di, Stefano Natalini, che ieri ha ucciso un uomo dopo aver sentito dei. L’uomo risultaperpreterintenzionale ma le indagini proseguono.

