Anticipo serie A, Inter-Roma 0-0

Finisce senza reti a San Siro l'fra. Nerazzurri ora a +2 sulla Juventus. In apertura, occasionissima per Lukaku, lanciato dall'errore di Veretout,Mirante lo ipnotizza. Poche emozioni vere,larischia di farsi male da sola in altre due circostanze (sbagliano Perotti e Mirante),l'non ne approfitta La ripresa inizia con un'altra chance nerazzurra: Borja Valero di giustezza per Vecino, Mirante si supera in tuffo. Lautaro trova spazio in area, lo chiudono in affanno Spinazzola e Mirante.(Di venerdì 6 dicembre 2019)