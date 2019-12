Un militare statunitense ha ucciso due persone nella base militare di Pearl Harbor

ilpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Undella Marinaha sparato alcuni colpi di arma da fuocodi, vicino a Honolulu, nelle Hawaii, uccidendo duee ferendone una terza, tutti dipendenti civili del dipartimento della Difesa. Il

97Francesco16 : @sermat43 infatti hanno di nuovo scelto d'intromettersi in un percorso militare Statunitense in corso.. non c'è +… - CattPensieriRbo : ??CRONACHE DELL' INTERREGNO - Episodio 2: 'Nel ventre del gendarme del mondo' || A proposito del complesso militare… - brunorastafari : RT @ufomecum: #ufostoria L'avvistamento UFO del Golfo del Messico, conosciuto anche come Incontro UFO del B-29, è un presunto avvistamento… -