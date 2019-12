Tiziano Ferro contro Fedez | “Le scuse non bastano più”

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Pochi giorni fa, durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album,aveva rivolto una pesante accusail collega. Il cantante di Latina aveva di fatto parlato di bullismo e omofobia, tacciando il rapper di esserne stato fomentatore nella canzone “Tutto il contrario” del 2011. Nel verso incriminato veniva detto: “Mi interessa cheabbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti”.si era dunque subito scusato, spiegando come in realtà lui sia molto vicino alla comunità LGBT. Il marito di Chiara Ferragni ha anche proposto al collega di creare insieme un progettol’omofobia. Il giorno dopo, tuttavia, Federico ha dichiarato di non aver mai ricevuto risposta dasu tale proposta. E rincarando la dose, ha anche precisato in un messaggio sui social che il pezzo risalente ormai a 10 anni fa ...

andreadile : tutti a dare addosso, giustamente, eh, a fedez che 10 anni fa sfotteva tiziano ferro perché gay. il bullismo, l'omo… - Ponopomellato : Ok rega vi faccio la top 10 del mio decennio: 10) Tiziano ferro 9) Calcutta 8) PTN 7) Ghali 6) Coez 5) Sfera (perdo… - IreneGioa : Tiziano Ferro, grazie per aver trascorso con me 2 e ore su @Spotify quest'anno. Sei insostituibile per me. #SpotifyWrapped -